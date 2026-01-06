Prix de Pain aujourd'hui

Le prix de Pain (PAIN) en direct est actuellement de $ 0.781862, avec une variation de 1.02 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PAIN en USD est de $ 0.781862 par PAIN.

Pain se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 3,880,567 et une offre en circulation de 5.00M PAIN. Au cours des dernières 24 heures, PAIN a été échangé entre $ 0.765106 (plus bas) et $ 0.779528 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 24.3, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.684949.

En termes de performance à court terme, PAIN a varié de +0.72% au cours de la dernière heure et de +9.01% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Pain (PAIN)

Capitalisation boursière $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.76M$ 7.76M $ 7.76M Offre en circulation 5.00M 5.00M 5.00M Offre totale 9,999,884.640765 9,999,884.640765 9,999,884.640765

La capitalisation boursière actuelle de Pain est de $ 3.88M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PAIN est de 5.00M, avec une offre totale de 9999884.640765. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.76M.