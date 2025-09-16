Informations sur le prix de ParaSwap (PSP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02008211 $ 0.02008211 $ 0.02008211 Bas 24 h $ 0.02155925 $ 0.02155925 $ 0.02155925 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02008211$ 0.02008211 $ 0.02008211 Haut 24 h $ 0.02155925$ 0.02155925 $ 0.02155925 Sommet historique $ 2.1$ 2.1 $ 2.1 Prix le plus bas $ 0.01276548$ 0.01276548 $ 0.01276548 Variation du prix (1 h) -0.22% Changement de prix (1J) +6.37% Variation du prix (7 j) +1.41% Variation du prix (7 j) +1.41%

Le prix en temps réel de ParaSwap (PSP) est de $0.02148538. Au cours des dernières 24 heures, PSP a évolué entre un minimum de $ 0.02008211 et un maximum de $ 0.02155925, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PSP est $ 2.1, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01276548.

En termes de performance à court terme, PSP a évolué de -0.22% au cours de la dernière heure, +6.37% sur 24 heures et de +1.41% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour ParaSwap (PSP)

Capitalisation boursière $ 33.35M$ 33.35M $ 33.35M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 38.67M$ 38.67M $ 38.67M Offre en circulation 1.55B 1.55B 1.55B Offre totale 1,800,000,000.0 1,800,000,000.0 1,800,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de ParaSwap est de $ 33.35M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PSP est de 1.55B, avec une offre totale de 1800000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 38.67M.