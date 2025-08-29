En savoir plus sur SONA

Informations sur le prix de SONA

Livre blanc de SONA

Site officiel de SONA

Tokenomics de SONA

Prévisions de prix de SONA

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Parsona

Prix de Parsona (SONA)

Non listé

Prix en temps réel : 1 SONA à USD

$0.00239534
$0.00239534$0.00239534
-42.80%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Parsona (SONA) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-29 09:51:26 (UTC+8)

Informations sur le prix de Parsona (SONA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00222913
$ 0.00222913$ 0.00222913
Bas 24 h
$ 0.00426679
$ 0.00426679$ 0.00426679
Haut 24 h

$ 0.00222913
$ 0.00222913$ 0.00222913

$ 0.00426679
$ 0.00426679$ 0.00426679

$ 0.00628845
$ 0.00628845$ 0.00628845

$ 0.00222913
$ 0.00222913$ 0.00222913

-0.64%

-43.52%

--

--

Le prix en temps réel de Parsona (SONA) est de $0.00239241. Au cours des dernières 24 heures, SONA a évolué entre un minimum de $ 0.00222913 et un maximum de $ 0.00426679, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SONA est $ 0.00628845, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00222913.

En termes de performance à court terme, SONA a évolué de -0.64% au cours de la dernière heure, -43.52% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Parsona (SONA)

$ 22.73K
$ 22.73K$ 22.73K

--
----

$ 23.92K
$ 23.92K$ 23.92K

9.50M
9.50M 9.50M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Parsona est de $ 22.73K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SONA est de 9.50M, avec une offre totale de 10000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 23.92K.

Historique du prix de Parsona (SONA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Parsona en USD était de $ -0.001843523611252749.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Parsona en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Parsona en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Parsona en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.001843523611252749-43.52%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Parsona (SONA)

Parsona is an encrypted, self-custodial identity protocol designed for the Ethereum blockchain. It allows users to create and maintain a persistent digital identity using nothing more than a username and password - while still generating a real Ethereum-compatible wallet under the hood. Unlike conventional wallet-based systems that require extensions, seed phrases, or public key exposure, Parsona offers a privacy-first identity layer that acts as the gateway to the entire Ethereum ecosystem. This identity is not just an authentication method; it's a composable, encrypted persona that users can carry across decentralized applications (dApps), messaging systems, onchain transactions, agent networks, and DePIN (Decentralized Physical Infrastructure) protocols. Everything a user does - from sending messages to participating in missions or delegating to AI agents - is tied to their Parsona, not to a publicly exposed wallet address. At its core, Parsona aims to solve the fragmentation and privacy issues present in Web3 by offering a universal, encrypted, and user-controlled identity that works seamlessly across the decentralized internet.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Parsona (SONA)

Livre blanc
Site officiel

Prévision de prix de Parsona (USD)

Combien vaudra Parsona (SONA) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Parsona (SONA) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Parsona.

Consultez la prévision de prix de Parsona maintenant !

SONA en devises locales

Tokenomics de Parsona (SONA)

Comprendre la tokenomics de Parsona (SONA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token SONA !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Parsona (SONA)

Combien vaut Parsona (SONA) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de SONA en USD est de 0.00239241 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de SONA à USD ?
Le prix actuel de SONA en USD est $ 0.00239241. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Parsona ?
La capitalisation boursière de SONA est de $ 22.73K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de SONA ?
L'offre en circulation de SONA est de 9.50M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de SONA ?
SONA a atteint un prix ATH de 0.00628845 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de SONA ?
SONA a vu un prix ATL de 0.00222913 USD.
Quel est le volume de trading de SONA ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour SONA est de -- USD.
Est-ce que SONA va augmenter cette année ?
SONA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de SONA pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-08-29 09:51:26 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Parsona (SONA)

Temps (UTC+8)TypeInformation
08-28 18:39:00Mises à jour de l'industrie
SOL franchit les 215 $, atteignant un nouveau sommet de 206 jours, avec les taux de change SOL/BTC et SOL/ETH qui continuent de se renforcer
08-28 16:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des Stablecoins dépasse les 280 milliards de dollars, établissant un nouveau record historique (All-time High)
08-28 15:25:00Mises à jour de l'industrie
Ethereum a gagné 20,6% jusqu'à présent en août, en voie d'enregistrer son quatrième mois d'août positif dans l'histoire
08-28 05:13:00Mises à jour de l'industrie
Les fonds supplémentaires continuent d'affluer dans l'écosystème crypto, avec Tether et Circle qui ont émis aujourd'hui un total de 1,25 milliard de dollars en stablecoins
08-27 15:39:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes de 455 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 88,10 millions de dollars
08-25 21:14:39Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptos tombe en dessous de 4 billions de dollars, la capitalisation boursière totale des altcoins chute de 3,58 % en intrajournalier

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.