Découvrez les informations clés sur Parsona (SONA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Parsona (SONA)

Parsona is an encrypted, self-custodial identity protocol designed for the Ethereum blockchain. It allows users to create and maintain a persistent digital identity using nothing more than a username and password - while still generating a real Ethereum-compatible wallet under the hood. Unlike conventional wallet-based systems that require extensions, seed phrases, or public key exposure, Parsona offers a privacy-first identity layer that acts as the gateway to the entire Ethereum ecosystem.

This identity is not just an authentication method; it's a composable, encrypted persona that users can carry across decentralized applications (dApps), messaging systems, onchain transactions, agent networks, and DePIN (Decentralized Physical Infrastructure) protocols. Everything a user does - from sending messages to participating in missions or delegating to AI agents - is tied to their Parsona, not to a publicly exposed wallet address.

At its core, Parsona aims to solve the fragmentation and privacy issues present in Web3 by offering a universal, encrypted, and user-controlled identity that works seamlessly across the decentralized internet.

Site officiel : http://parsona.org Livre blanc : https://parsona-1.gitbook.io/parsona-docs