Informations sur le prix de PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 Bas 24 h $ 1.046 $ 1.046 $ 1.046 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Haut 24 h $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Sommet historique $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 Prix le plus bas $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Variation du prix (1 h) +0.02% Changement de prix (1J) +0.06% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) est de $1.046. Au cours des dernières 24 heures, PSTUSDC a évolué entre un minimum de $ 1.042 et un maximum de $ 1.046, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PSTUSDC est $ 1.046, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.042.

En termes de performance à court terme, PSTUSDC a évolué de +0.02% au cours de la dernière heure, +0.06% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC)

Capitalisation boursière $ 56.45M$ 56.45M $ 56.45M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 56.45M$ 56.45M $ 56.45M Offre en circulation 53.98M 53.98M 53.98M Offre totale 53,984,297.825695 53,984,297.825695 53,984,297.825695

La capitalisation boursière actuelle de PayFi Strategy Token USDC est de $ 56.45M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PSTUSDC est de 53.98M, avec une offre totale de 53984297.825695. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 56.45M.