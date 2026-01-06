Prix de Paystream aujourd'hui

Le prix de Paystream (PAYS) en direct est actuellement de $ 0.052088, avec une variation de 3.54 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PAYS en USD est de $ 0.052088 par PAYS.

Paystream se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 673,918 et une offre en circulation de 12.90M PAYS. Au cours des dernières 24 heures, PAYS a été échangé entre $ 0.05026 (plus bas) et $ 0.052939 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.082528, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.03989908.

En termes de performance à court terme, PAYS a varié de -0.71% au cours de la dernière heure et de -1.91% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Paystream (PAYS)

Capitalisation boursière $ 673.92K$ 673.92K $ 673.92K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.29M$ 1.29M $ 1.29M Offre en circulation 12.90M 12.90M 12.90M Offre totale 24,749,953.261194 24,749,953.261194 24,749,953.261194

La capitalisation boursière actuelle de Paystream est de $ 673.92K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PAYS est de 12.90M, avec une offre totale de 24749953.261194. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.29M.