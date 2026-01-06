Qu'est-ce que le Pear Protocol ?

Le Pear Protocol est la plateforme dédiée au trading de paires. Il permet aux utilisateurs d'effectuer des « trades de paires » longs ou courts avec effet de levier, en chaîne et en un seul clic. Par exemple, si vous pensez que Solana surperformera Cardano, vous pouvez prendre une position longue sur la paire SOL/ADA sur Pear, l'analyser sans effort, surveiller et gérer facilement votre risque, puis partager votre position avec votre communauté. Toutes les positions ne nécessitent comme garantie que des stablecoins (USDC), et un effet de levier allant jusqu'à 60x est disponible pour certaines paires.

Quel est le trading actuel de Pear Protocol ?

Prix actuel : $0.02953565, avec une variation de prix de 0.76 % au cours des dernières 24 heures.

PEAR attire-t-il l'attention des investisseurs institutionnels ?

La participation institutionnelle peut être déduite d'un volume d'échanges en hausse ($--), d'une liquidité stable et d'une performance durable à long terme du prix par rapport à ses pairs de la catégorie Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem.

À quel point le marché de Pear Protocol est-il liquide ?

Un score de liquidité de --/100 indique une profondeur de marché solide, permettant aux ordres importants d'être exécutés efficacement sur plusieurs exchanges.

Que nous indique l'offre en circulation concernant PEAR ?

Avec 257194713.44599795 tokens, la dynamique de l'offre influence la valorisation à long terme, particulièrement durant les cycles d'accumulation ou de distribution par les investisseurs institutionnels.

Comment Pear Protocol se compare-t-il à ses sommets historiques ?

Ses ATH de $0.092685 et son ATL de $0.00497174 constituent des points de référence pour l'évaluation du risque par les institutions.

À quel point Pear Protocol est-il activement échangé aujourd'hui ?

Il a enregistré un volume quotidien de $--, une métrique essentielle pour les institutions évaluant leurs stratégies d'entrée.

Comment -- influence-t-il l'intérêt des investisseurs institutionnels ?

La stabilité, l'évolutivité et l'écosystème des développeurs de -- peuvent influencer considérablement la manière dont les grands investisseurs évaluent la viabilité à long terme de Pear Protocol.