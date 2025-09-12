Informations sur le prix de PEKONG (PEKONG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00038286 $ 0.00038286 $ 0.00038286 Bas 24 h $ 0.00116965 $ 0.00116965 $ 0.00116965 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00038286$ 0.00038286 $ 0.00038286 Haut 24 h $ 0.00116965$ 0.00116965 $ 0.00116965 Sommet historique $ 0.00107766$ 0.00107766 $ 0.00107766 Prix le plus bas $ 0.00038286$ 0.00038286 $ 0.00038286 Variation du prix (1 h) +14.50% Changement de prix (1J) +175.84% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de PEKONG (PEKONG) est de $0.00120541. Au cours des dernières 24 heures, PEKONG a évolué entre un minimum de $ 0.00038286 et un maximum de $ 0.00116965, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PEKONG est $ 0.00107766, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00038286.

En termes de performance à court terme, PEKONG a évolué de +14.50% au cours de la dernière heure, +175.84% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PEKONG (PEKONG)

Capitalisation boursière $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de PEKONG est de $ 1.17M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PEKONG est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.17M.