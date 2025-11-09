Prix de penguin wif backpack aujourd'hui

Le prix de penguin wif backpack (WIFBAG) en direct est actuellement de $ 0.00000939, avec une variation de 1.71 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de WIFBAG en USD est de $ 0.00000939 par WIFBAG.

penguin wif backpack se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 9,390.23 et une offre en circulation de 999.81M WIFBAG. Au cours des dernières 24 heures, WIFBAG a été échangé entre $ 0.00000898 (plus bas) et $ 0.00000959 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00079334, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000888.

En termes de performance à court terme, WIFBAG a varié de -0.66% au cours de la dernière heure et de -20.04% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour penguin wif backpack (WIFBAG)

Capitalisation boursière $ 9.39K$ 9.39K $ 9.39K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.39K$ 9.39K $ 9.39K Offre en circulation 999.81M 999.81M 999.81M Offre totale 999,813,420.534108 999,813,420.534108 999,813,420.534108

La capitalisation boursière actuelle de penguin wif backpack est de $ 9.39K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de WIFBAG est de 999.81M, avec une offre totale de 999813420.534108. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.39K.