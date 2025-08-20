Informations sur le prix de Penguru (PENGURU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00056745 $ 0.00056745 $ 0.00056745 Bas 24 h $ 0.00075637 $ 0.00075637 $ 0.00075637 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00056745$ 0.00056745 $ 0.00056745 Haut 24 h $ 0.00075637$ 0.00075637 $ 0.00075637 Sommet historique $ 0.00078496$ 0.00078496 $ 0.00078496 Prix le plus bas $ 0.00056745$ 0.00056745 $ 0.00056745 Variation du prix (1 h) +0.61% Changement de prix (1J) -18.05% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Penguru (PENGURU) est de $0.00061715. Au cours des dernières 24 heures, PENGURU a évolué entre un minimum de $ 0.00056745 et un maximum de $ 0.00075637, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PENGURU est $ 0.00078496, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00056745.

En termes de performance à court terme, PENGURU a évolué de +0.61% au cours de la dernière heure, -18.05% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Penguru (PENGURU)

Capitalisation boursière $ 525.36K$ 525.36K $ 525.36K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 525.36K$ 525.36K $ 525.36K Offre en circulation 850.58M 850.58M 850.58M Offre totale 850,576,444.953077 850,576,444.953077 850,576,444.953077

La capitalisation boursière actuelle de Penguru est de $ 525.36K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PENGURU est de 850.58M, avec une offre totale de 850576444.953077. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 525.36K.