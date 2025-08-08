Qu'est-ce que Pepa Inu (PEPA)

PEPA INU 🐷 a BSC Meme token, 💥 $PEPA is a community-driven token that can't be controlled by anyone. With growing support and potential widespread adoption, we believe Pepa Inu - a Pepe and Peppa Pig mix - will be the next big thing in meme cryptocurrency. Like Shiba and Floki, Pepa Inu has a real chance of going viral. Pepa Inu is a new cryptocurrency project that has recently launched on decentralized exchanges such as Dextools, Poocoin, and Pancakeswap. The project has a total supply of 420 quadrillion tokens, of which 50% have been burned, and ownership has been renounced. Pepa Inu aims to offer several features and benefits to its users. The project includes a mememarket, futures Dapp, NFT collection, and merchandise, allowing users to purchase and trade digital assets. Additionally, Pepa Inu offers a tokenomics structure

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Pepa Inu (PEPA) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Pepa Inu (PEPA)

Comprendre la tokenomics de Pepa Inu (PEPA) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PEPA !