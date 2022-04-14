Découvrez les informations clés sur Pepa Inu (PEPA), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Pepa Inu (PEPA)

PEPA INU 🐷 a BSC Meme token, 💥 $PEPA is a community-driven token that can't be controlled by anyone. With growing support and potential widespread adoption, we believe Pepa Inu - a Pepe and Peppa Pig mix - will be the next big thing in meme cryptocurrency. Like Shiba and Floki, Pepa Inu has a real chance of going viral.

Pepa Inu is a new cryptocurrency project that has recently launched on decentralized exchanges such as Dextools, Poocoin, and Pancakeswap. The project has a total supply of 420 quadrillion tokens, of which 50% have been burned, and ownership has been renounced.

Pepa Inu aims to offer several features and benefits to its users. The project includes a mememarket, futures Dapp, NFT collection, and merchandise, allowing users to purchase and trade digital assets. Additionally, Pepa Inu offers a tokenomics structure

Site officiel : https://pepa-inu.com/ Livre blanc : https://pepa-inu.com/whitepaper.pdf