Tokenomics de Pepa Inu (PEPA)
Informations sur Pepa Inu (PEPA)
PEPA INU 🐷 a BSC Meme token, 💥 $PEPA is a community-driven token that can't be controlled by anyone. With growing support and potential widespread adoption, we believe Pepa Inu - a Pepe and Peppa Pig mix - will be the next big thing in meme cryptocurrency. Like Shiba and Floki, Pepa Inu has a real chance of going viral.
Pepa Inu is a new cryptocurrency project that has recently launched on decentralized exchanges such as Dextools, Poocoin, and Pancakeswap. The project has a total supply of 420 quadrillion tokens, of which 50% have been burned, and ownership has been renounced.
Pepa Inu aims to offer several features and benefits to its users. The project includes a mememarket, futures Dapp, NFT collection, and merchandise, allowing users to purchase and trade digital assets. Additionally, Pepa Inu offers a tokenomics structure
Tokenomics et analyse de prix de Pepa Inu (PEPA)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Pepa Inu (PEPA), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Pepa Inu (PEPA) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Pepa Inu (PEPA) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PEPA qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PEPA pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PEPA, explorez le prix en direct du token PEPA !
Prévision du prix de PEPA
Vous voulez savoir dans quelle direction PEPA pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PEPA combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.