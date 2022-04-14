Tokenomics de Pepe Chain (PC)
Informations sur Pepe Chain (PC)
What is Pepe Chain The $PC chain is a Layer-2 EVM compatible chain that uses $PEPE as the gas fee token.
With lightning-fast transaction speeds and unparalleled scalability, Pepe Chain empowers seamless integration of decentralized applications (DApps) and smart contracts.
Built on a robust consensus mechanism, our project ensures enhanced security and immutability, safeguarding users’ assets. Embracing interoperability, Pepe Chain enables seamless communication with other blockchains, fostering a connected and inclusive blockchain ecosystem.
Join us in shaping the future of decentralized finance and ushering in a new era of blockchain innovation with Pepe chain.
Project Features
Layer 2 Blockchain $PEPE Gas Cheap and fast
Tokenomics $PC and $PEPE are the two paramount tokens in the PepeChain ecosystem. $PC will be the governance token of PepeChain and $PEPE will be used for gas fees.
The contract was designed in order to be self-sustaining and to be scalable and expandable. Total Supply: 420.69T Tax: 2/2
Tokenomics et analyse de prix de Pepe Chain (PC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Pepe Chain (PC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Pepe Chain (PC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Pepe Chain (PC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PC, explorez le prix en direct du token PC !
Prévision du prix de PC
Vous voulez savoir dans quelle direction PC pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PC combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.