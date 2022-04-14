Découvrez les informations clés sur Pepe Chain (PC), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Pepe Chain (PC)

What is Pepe Chain The $PC chain is a Layer-2 EVM compatible chain that uses $PEPE as the gas fee token.

With lightning-fast transaction speeds and unparalleled scalability, Pepe Chain empowers seamless integration of decentralized applications (DApps) and smart contracts.

Built on a robust consensus mechanism, our project ensures enhanced security and immutability, safeguarding users’ assets. Embracing interoperability, Pepe Chain enables seamless communication with other blockchains, fostering a connected and inclusive blockchain ecosystem.

Join us in shaping the future of decentralized finance and ushering in a new era of blockchain innovation with Pepe chain.

Project Features

Layer 2 Blockchain $PEPE Gas Cheap and fast

Tokenomics $PC and $PEPE are the two paramount tokens in the PepeChain ecosystem. $PC will be the governance token of PepeChain and $PEPE will be used for gas fees.

The contract was designed in order to be self-sustaining and to be scalable and expandable. Total Supply: 420.69T Tax: 2/2

Site officiel : https://pepe-chain.vip/ Livre blanc : https://docdro.id/sj0tuFo