Informations sur le prix de Pepe Dollar (PEPD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0.00001158 $ 0.00001158 $ 0.00001158 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0.00001158$ 0.00001158 $ 0.00001158 Sommet historique $ 0.00002765$ 0.00002765 $ 0.00002765 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.19% Changement de prix (1J) -99.66% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Pepe Dollar (PEPD) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PEPD a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0.00001158, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PEPD est $ 0.00002765, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PEPD a évolué de -0.19% au cours de la dernière heure, -99.66% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pepe Dollar (PEPD)

Capitalisation boursière $ 13.25K$ 13.25K $ 13.25K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.25K$ 13.25K $ 13.25K Offre en circulation 420.69B 420.69B 420.69B Offre totale 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Pepe Dollar est de $ 13.25K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PEPD est de 420.69B, avec une offre totale de 420690000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.25K.