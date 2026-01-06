Prix de Pepe on BnB aujourd'hui

Le prix de Pepe on BnB (佩佩) en direct est actuellement de $ 0.00000638, avec une variation de 1.97 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de 佩佩 en USD est de $ 0.00000638 par 佩佩.

Pepe on BnB se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 6,384.05 et une offre en circulation de 1.00B 佩佩. Au cours des dernières 24 heures, 佩佩 a été échangé entre $ 0.00000626 (plus bas) et $ 0.00000639 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00017741, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000554.

En termes de performance à court terme, 佩佩 a varié de -- au cours de la dernière heure et de +13.20% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Pepe on BnB (佩佩)

Capitalisation boursière $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.38K$ 6.38K $ 6.38K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

