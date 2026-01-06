Prix de Pepe Strategy aujourd'hui

Le prix de Pepe Strategy (PEPESTR) en direct est actuellement de $ 0.00001616, avec une variation de 0.38 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PEPESTR en USD est de $ 0.00001616 par PEPESTR.

Pepe Strategy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 12,104.28 et une offre en circulation de 748.97M PEPESTR. Au cours des dernières 24 heures, PEPESTR a été échangé entre $ 0.00001604 (plus bas) et $ 0.0000163 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00225168, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000816.

En termes de performance à court terme, PEPESTR a varié de -0.14% au cours de la dernière heure et de +87.59% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Pepe Strategy (PEPESTR)

Capitalisation boursière $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.10K$ 12.10K $ 12.10K Offre en circulation 748.97M 748.97M 748.97M Offre totale 748,967,831.2868974 748,967,831.2868974 748,967,831.2868974

La capitalisation boursière actuelle de Pepe Strategy est de $ 12.10K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PEPESTR est de 748.97M, avec une offre totale de 748967831.2868974. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.10K.