Informations sur le prix de PePenguin (PENGUIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00018806 Haut 24 h $ 0.00079363 Sommet historique $ 0.00100794 Prix le plus bas $ 0.00018806 Variation du prix (1 h) -23.55% Changement de prix (1J) -69.16% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de PePenguin (PENGUIN) est de $0.00023749. Au cours des dernières 24 heures, PENGUIN a évolué entre un minimum de $ 0.00018806 et un maximum de $ 0.00079363, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PENGUIN est $ 0.00100794, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00018806.

En termes de performance à court terme, PENGUIN a évolué de -23.55% au cours de la dernière heure, -69.16% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PePenguin (PENGUIN)

Capitalisation boursière $ 239.10K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 239.10K Offre en circulation 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de PePenguin est de $ 239.10K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PENGUIN est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 239.10K.