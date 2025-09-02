Informations sur le prix de PepeVerse (PVRSE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00008457 $ 0.00008457 $ 0.00008457 Bas 24 h $ 0.000089 $ 0.000089 $ 0.000089 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00008457$ 0.00008457 $ 0.00008457 Haut 24 h $ 0.000089$ 0.000089 $ 0.000089 Sommet historique $ 0.000089$ 0.000089 $ 0.000089 Prix le plus bas $ 0.00008457$ 0.00008457 $ 0.00008457 Variation du prix (1 h) +0.86% Changement de prix (1J) +0.78% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de PepeVerse (PVRSE) est de $0.00008867. Au cours des dernières 24 heures, PVRSE a évolué entre un minimum de $ 0.00008457 et un maximum de $ 0.000089, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PVRSE est $ 0.000089, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00008457.

En termes de performance à court terme, PVRSE a évolué de +0.86% au cours de la dernière heure, +0.78% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PepeVerse (PVRSE)

Capitalisation boursière $ 88.98K$ 88.98K $ 88.98K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 88.98K$ 88.98K $ 88.98K Offre en circulation 999.76M 999.76M 999.76M Offre totale 999,755,201.700015 999,755,201.700015 999,755,201.700015

La capitalisation boursière actuelle de PepeVerse est de $ 88.98K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PVRSE est de 999.76M, avec une offre totale de 999755201.700015. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 88.98K.