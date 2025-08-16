Informations sur le prix de Perps DAO (PERPS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00115904 $ 0.00115904 $ 0.00115904 Bas 24 h $ 0.00117531 $ 0.00117531 $ 0.00117531 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00115904$ 0.00115904 $ 0.00115904 Haut 24 h $ 0.00117531$ 0.00117531 $ 0.00117531 Sommet historique $ 0.00117685$ 0.00117685 $ 0.00117685 Prix le plus bas $ 0.00115904$ 0.00115904 $ 0.00115904 Variation du prix (1 h) +0.64% Changement de prix (1J) +1.54% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Perps DAO (PERPS) est de $0.00117685. Au cours des dernières 24 heures, PERPS a évolué entre un minimum de $ 0.00115904 et un maximum de $ 0.00117531, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PERPS est $ 0.00117685, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00115904.

En termes de performance à court terme, PERPS a évolué de +0.64% au cours de la dernière heure, +1.54% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Perps DAO (PERPS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Perps DAO est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PERPS est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.18M.