Prix de PETRO PENGUINS aujourd'hui

Le prix de PETRO PENGUINS (PENGO) en direct est actuellement de $ 0.00200148, avec une variation de 7.89 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PENGO en USD est de $ 0.00200148 par PENGO.

PETRO PENGUINS se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,001,624 et une offre en circulation de 999.98M PENGO. Au cours des dernières 24 heures, PENGO a été échangé entre $ 0.00164845 (plus bas) et $ 0.00205298 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00771213, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00112209.

En termes de performance à court terme, PENGO a varié de -0.38% au cours de la dernière heure et de +43.84% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour PETRO PENGUINS (PENGO)

Capitalisation boursière $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Offre en circulation 999.98M 999.98M 999.98M Offre totale 999,980,367.626692 999,980,367.626692 999,980,367.626692

La capitalisation boursière actuelle de PETRO PENGUINS est de $ 2.00M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PENGO est de 999.98M, avec une offre totale de 999980367.626692. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.00M.