Prix de Pharaoh Liquid Staking Token aujourd'hui

Le prix de Pharaoh Liquid Staking Token (P33) en direct est actuellement de $ 0.02730148, avec une variation de 0.18 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de P33 en USD est de $ 0.02730148 par P33.

Pharaoh Liquid Staking Token se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 4,048,948 et une offre en circulation de 148.13M P33. Au cours des dernières 24 heures, P33 a été échangé entre $ 0.02657238 (plus bas) et $ 0.02766828 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.053511, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00821947.

En termes de performance à court terme, P33 a varié de +0.72% au cours de la dernière heure et de +18.77% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Pharaoh Liquid Staking Token (P33)

Capitalisation boursière $ 4.05M$ 4.05M $ 4.05M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.05M$ 4.05M $ 4.05M Offre en circulation 148.13M 148.13M 148.13M Offre totale 148,133,690.4483136 148,133,690.4483136 148,133,690.4483136

La capitalisation boursière actuelle de Pharaoh Liquid Staking Token est de $ 4.05M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de P33 est de 148.13M, avec une offre totale de 148133690.4483136. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.05M.