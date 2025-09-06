Prix de Pharmachain AI (PHAI)
Le prix en temps réel de Pharmachain AI (PHAI) est de $0.00111535. Au cours des dernières 24 heures, PHAI a évolué entre un minimum de $ 0.00107092 et un maximum de $ 0.00114343, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PHAI est $ 0.00114343, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00104899.
En termes de performance à court terme, PHAI a évolué de -0.28% au cours de la dernière heure, +3.58% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Pharmachain AI est de $ 167.47K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PHAI est de 150.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.12M.
Aujourd'hui, la variation du prix de Pharmachain AI en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Pharmachain AI en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Pharmachain AI en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Pharmachain AI en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|+3.58%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur. The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030. The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people. It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people. Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity. The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire. Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19. Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds. However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it. Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted: “Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”
