Qu'est-ce que Pharmachain AI (PHAI)

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur. The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030. The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people. It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people. Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity. The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire. Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19. Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds. However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it. Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted: “Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Pharmachain AI (PHAI) Combien vaut Pharmachain AI (PHAI) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de PHAI en USD est de 0.00111535 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de PHAI à USD ? $ 0.00111535 . Consultez le Le prix actuel de PHAI en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Pharmachain AI ? La capitalisation boursière de PHAI est de $ 167.47K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de PHAI ? L'offre en circulation de PHAI est de 150.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PHAI ? PHAI a atteint un prix ATH de 0.00114343 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PHAI ? PHAI a vu un prix ATL de 0.00104899 USD . Quel est le volume de trading de PHAI ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PHAI est de -- USD . Est-ce que PHAI va augmenter cette année ? PHAI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PHAI pour une analyse plus approfondie.

