Prix de PHASMA aujourd'hui

Le prix de PHASMA (PHASMA) en direct est actuellement de $ 0.00000738, avec une variation de 19.48 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PHASMA en USD est de $ 0.00000738 par PHASMA.

PHASMA se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 156,052 et une offre en circulation de 21.16B PHASMA. Au cours des dernières 24 heures, PHASMA a été échangé entre $ 0.00000737 (plus bas) et $ 0.00001026 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00009469, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000342.

En termes de performance à court terme, PHASMA a varié de -5.55% au cours de la dernière heure et de +20.45% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour PHASMA (PHASMA)

Capitalisation boursière $ 156.05K$ 156.05K $ 156.05K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 181.95K$ 181.95K $ 181.95K Offre en circulation 21.16B 21.16B 21.16B Offre totale 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0

La capitalisation boursière actuelle de PHASMA est de $ 156.05K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PHASMA est de 21.16B, avec une offre totale de 24669800000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 181.95K.