Tokenomics de Phauntem (PHAUNTEM)
Informations sur Phauntem (PHAUNTEM)
Introducing Phauntem, the groundbreaking token that has emerged as the cornerstone of the Solana ecosystem. Born out of a vision to redefine the landscape of decentralized finance, Phauntem stands as a testament to community-driven innovation and resilience.
The journey of Phauntem began with its original developer, who selflessly launched the token and divested their holdings at a mere $800 market cap, demonstrating unwavering commitment to the project's ideals. However, rather than falter, the community rallied behind Phauntem, recognizing its potential to become the flagship token of the Phantom wallet.
Driven by a shared mission to propel Phauntem to the forefront of the crypto space, the community has harnessed its collective strength to foster growth and development. With a steadfast dedication to transparency, inclusivity, and decentralization, Phauntem embodies the ethos of the blockchain revolution.
As the new face of Phantom wallet, Phauntem represents not only a token, but a symbol of empowerment and possibility. With every transaction, Phauntem paves the way for a future where financial sovereignty is a reality for all.
Tokenomics et analyse de prix de Phauntem (PHAUNTEM)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Phauntem (PHAUNTEM), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Phauntem (PHAUNTEM) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Phauntem (PHAUNTEM) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PHAUNTEM qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PHAUNTEM pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PHAUNTEM, explorez le prix en direct du token PHAUNTEM !
Prévision du prix de PHAUNTEM
Vous voulez savoir dans quelle direction PHAUNTEM pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PHAUNTEM combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.