Prix de Photon aujourd'hui

Le prix de Photon (PHOTON) en direct est actuellement de $ 0.249011, avec une variation de 0.97 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PHOTON en USD est de $ 0.249011 par PHOTON.

Photon se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 446,145 et une offre en circulation de 1.79M PHOTON. Au cours des dernières 24 heures, PHOTON a été échangé entre $ 0.22701 (plus bas) et $ 0.250684 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.679355, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.03011794.

En termes de performance à court terme, PHOTON a varié de -0.00% au cours de la dernière heure et de -31.57% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Photon (PHOTON)

Capitalisation boursière $ 446.15K$ 446.15K $ 446.15K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Offre en circulation 1.79M 1.79M 1.79M Offre totale 8,967,492.0 8,967,492.0 8,967,492.0

La capitalisation boursière actuelle de Photon est de $ 446.15K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PHOTON est de 1.79M, avec une offre totale de 8967492.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.23M.