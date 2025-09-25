Informations sur le prix de PickleVault (PICKLE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00124596 $ 0.00124596 $ 0.00124596 Bas 24 h $ 0.00148709 $ 0.00148709 $ 0.00148709 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00124596$ 0.00124596 $ 0.00124596 Haut 24 h $ 0.00148709$ 0.00148709 $ 0.00148709 Sommet historique $ 0.00148709$ 0.00148709 $ 0.00148709 Prix le plus bas $ 0.00124596$ 0.00124596 $ 0.00124596 Variation du prix (1 h) -5.66% Changement de prix (1J) -12.27% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de PickleVault (PICKLE) est de $0.00127031. Au cours des dernières 24 heures, PICKLE a évolué entre un minimum de $ 0.00124596 et un maximum de $ 0.00148709, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PICKLE est $ 0.00148709, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00124596.

En termes de performance à court terme, PICKLE a évolué de -5.66% au cours de la dernière heure, -12.27% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PickleVault (PICKLE)

Capitalisation boursière $ 520.83K$ 520.83K $ 520.83K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 520.83K$ 520.83K $ 520.83K Offre en circulation 410.00M 410.00M 410.00M Offre totale 409,998,062.586184 409,998,062.586184 409,998,062.586184

La capitalisation boursière actuelle de PickleVault est de $ 520.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PICKLE est de 410.00M, avec une offre totale de 409998062.586184. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 520.83K.