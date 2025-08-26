Qu'est-ce que Pinealon (PNL)

Pinealon ($PNL) is a token within the NootropicsDAO ecosystem, a decentralized autonomous organization on the Solana blockchain. It was launched via pump.science to fund biotech research, with its utility directly tied to a model that turns token trading volume into capital for scientific experiments. The project operates in collaboration with pump.science, a platform that conducts the scientific experiments and streams the results in real-time. This unique model leverages the crypto market to finance real-world scientific studies, with the DAO community governing the use of funds to research and develop nootropics and longevity-enhancing compounds. All experiment data will be tested and made available directly on the platform and fed into Nexus, the project's main knowledge graph. Profits from the sale of physical Pinealon capsules will be used for a perpetual token buy-back and burn mechanism, creating a direct economic link between real-world utility and the token's value. The core purpose of the project is to provide a transparent, community-governed vehicle for accelerating scientific discovery, with all experiment data being tested and made available directly on the platform.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Pinealon (PNL) Combien vaut Pinealon (PNL) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de PNL en USD est de 0.00023282 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de PNL à USD ? $ 0.00023282 . Consultez le Le prix actuel de PNL en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Pinealon ? La capitalisation boursière de PNL est de $ 232.45K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de PNL ? L'offre en circulation de PNL est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PNL ? PNL a atteint un prix ATH de 0.00044206 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PNL ? PNL a vu un prix ATL de 0.00019134 USD . Quel est le volume de trading de PNL ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PNL est de -- USD . Est-ce que PNL va augmenter cette année ? PNL pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PNL pour une analyse plus approfondie.

