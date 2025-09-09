Informations sur le prix de PIPCAT (PIPCAT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00016187 $ 0.00016187 $ 0.00016187 Bas 24 h $ 0.00034237 $ 0.00034237 $ 0.00034237 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00016187$ 0.00016187 $ 0.00016187 Haut 24 h $ 0.00034237$ 0.00034237 $ 0.00034237 Sommet historique $ 0.00083608$ 0.00083608 $ 0.00083608 Prix le plus bas $ 0.00016187$ 0.00016187 $ 0.00016187 Variation du prix (1 h) -10.89% Changement de prix (1J) -5.29% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de PIPCAT (PIPCAT) est de $0.0002233. Au cours des dernières 24 heures, PIPCAT a évolué entre un minimum de $ 0.00016187 et un maximum de $ 0.00034237, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PIPCAT est $ 0.00083608, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00016187.

En termes de performance à court terme, PIPCAT a évolué de -10.89% au cours de la dernière heure, -5.29% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PIPCAT (PIPCAT)

Capitalisation boursière $ 223.06K$ 223.06K $ 223.06K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 223.06K$ 223.06K $ 223.06K Offre en circulation 999.84M 999.84M 999.84M Offre totale 999,836,901.804456 999,836,901.804456 999,836,901.804456

La capitalisation boursière actuelle de PIPCAT est de $ 223.06K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PIPCAT est de 999.84M, avec une offre totale de 999836901.804456. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 223.06K.