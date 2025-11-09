Prix de Pitaya aujourd'hui

Le prix de Pitaya (PITAYA) en direct est actuellement de $ 0.00009459, avec une variation de 2.18 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PITAYA en USD est de $ 0.00009459 par PITAYA.

Pitaya se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 94,473 et une offre en circulation de 998.81M PITAYA. Au cours des dernières 24 heures, PITAYA a été échangé entre $ 0.00008307 (plus bas) et $ 0.0000952 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00020639, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00007063.

En termes de performance à court terme, PITAYA a varié de -0.33% au cours de la dernière heure et de +11.12% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Pitaya (PITAYA)

Capitalisation boursière $ 94.47K$ 94.47K $ 94.47K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 94.53K$ 94.53K $ 94.53K Offre en circulation 998.81M 998.81M 998.81M Offre totale 999,383,921.997011 999,383,921.997011 999,383,921.997011

La capitalisation boursière actuelle de Pitaya est de $ 94.47K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PITAYA est de 998.81M, avec une offre totale de 999383921.997011. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 94.53K.