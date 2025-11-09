CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvents
More
Blue Chip Blitz
Le prix de Pitaya en direct est actuellement de 0.00009459 USD. La capitalisation boursière de PITAYA est de 94,473 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de PITAYA en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !Le prix de Pitaya en direct est actuellement de 0.00009459 USD. La capitalisation boursière de PITAYA est de 94,473 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de PITAYA en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur PITAYA

Informations sur le prix de PITAYA

Qu'est-ce que PITAYA

Site officiel de PITAYA

Tokenomics de PITAYA

Prévisions de prix de PITAYA

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de Pitaya

Prix de Pitaya (PITAYA)

Non listé

Prix en temps réel : 1 PITAYA à USD

--
----
+2.50%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Pitaya (PITAYA) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-11-09 18:13:35 (UTC+8)

Prix de Pitaya aujourd'hui

Le prix de Pitaya (PITAYA) en direct est actuellement de $ 0.00009459, avec une variation de 2.18 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PITAYA en USD est de $ 0.00009459 par PITAYA.

Pitaya se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 94,473 et une offre en circulation de 998.81M PITAYA. Au cours des dernières 24 heures, PITAYA a été échangé entre $ 0.00008307 (plus bas) et $ 0.0000952 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00020639, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00007063.

En termes de performance à court terme, PITAYA a varié de -0.33% au cours de la dernière heure et de +11.12% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Pitaya (PITAYA)

$ 94.47K
$ 94.47K$ 94.47K

--
----

$ 94.53K
$ 94.53K$ 94.53K

998.81M
998.81M 998.81M

999,383,921.997011
999,383,921.997011 999,383,921.997011

La capitalisation boursière actuelle de Pitaya est de $ 94.47K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PITAYA est de 998.81M, avec une offre totale de 999383921.997011. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 94.53K.

Historique du prix de Pitaya en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00008307
$ 0.00008307$ 0.00008307
Bas 24 h
$ 0.0000952
$ 0.0000952$ 0.0000952
Haut 24 h

$ 0.00008307
$ 0.00008307$ 0.00008307

$ 0.0000952
$ 0.0000952$ 0.0000952

$ 0.00020639
$ 0.00020639$ 0.00020639

$ 0.00007063
$ 0.00007063$ 0.00007063

-0.33%

+2.18%

+11.12%

+11.12%

Historique du prix de Pitaya (PITAYA) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Pitaya en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Pitaya en USD était de $ -0.0000249242.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Pitaya en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Pitaya en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0+2.18%
30 jours$ -0.0000249242-26.34%
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Prédiction du prix de Pitaya

Prévision du prix de Pitaya (PITAYA) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de PITAYA en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Pitaya (PITAYA) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Pitaya pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix Pitaya pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de PITAYA pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de Pitaya.

Qu'est-ce que Pitaya (PITAYA)

It’s a MeM coin with real life utility There is a growing demand for exotic fruit products globally, contributing to the possibility of linking agricultural production in Kenya to consumers all over the world. The world loves exotic fruit. Kenya has the best climates in which to grow the most beautiful and delicious dragon fruit found anywhere on earth. But what is lacking is an authentic, transparent, and efficient - and 1 dare say fun - way to link those two worlds together. Conventional supply chains struggle with providing authenticity, transparency, and reliability. This model aims to create an authentic, transparent, and efficient pathway globally for the distribution of Kenyan dragonfruit using blockchain technology. SPitaya is not just another memecoin with a catchy name. It is also a tangible asset that is backed by perhaps the greatest fruit on God's green earth. SPitaya wants to provide a tangible asset that is backed by agricultural produce. The aim is to create a globally distributed direct trade for dragon fruit, while combining a strong economic model and a decentralized operational structure.

Here’s the mechanics: You can redeem $Pitaya for real dragon fruit. We're building the dApp for redemptions. In simple terms: 1 kg = $10 worth of $Pitaya Shipping = Paid in $USDC

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Pitaya (PITAYA)

Site officiel

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Pitaya

Combien vaudra 1 Pitaya en 2030 ?
Si Pitaya enregistrait une croissance annuelle de 5 %, sa valeur estimée pourrait atteindre environ -- $ d'ici 2026, -- $ d'ici 2030, -- $ d'ici 2035 et -- $ d'ici 2040. Ces chiffres illustrent un scénario de croissance composée stable, bien que le prix réel futur dépende de l'adoption du marché, de l'évolution de la réglementation et des conditions macroéconomiques. Vous pouvez consulter le tableau complet des prévisions ci-dessous pour une analyse détaillée, année par année, des prix potentiels de Pitaya et du retour sur investissement attendu.
Dernière mise à jour de la page : 2025-11-09 18:13:35 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Pitaya (PITAYA)

Temps (UTC+8)TypeInformation
11-08 07:05:00Mises à jour de l'industrie
Les Altcoins "Classiques" Connaissent une Hausse Généralisée, les Tokens des Secteurs de Stockage et de Confidentialité Affichent des Tendances de Marché Indépendantes
11-07 21:26:04Mises à jour de l'industrie
Possiblement affecté par l'effondrement de plusieurs projets, la valeur totale verrouillée (TVL) des protocoles de prêt à travers le réseau a chuté de près de 12 milliards de dollars
11-07 01:12:41Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptos monte à 27, le marché passe de "Crainte extrême" à "Crainte"
11-06 14:15:13Mises à jour de l'industrie
Les Tokens de l'Écosystème BNB Chain Remontent Significativement, GIGGLE et Binance Life en Tête de la Capitalisation du Marché
11-06 11:42:30Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptos se réchauffe alors que Bitcoin franchit les 104 000 $, les actions crypto américaines augmentent sur tous les fronts
11-05 17:18:00Mises à jour de l'industrie
Ethereum remonte en franchissant les 3 300 $, la baisse sur 24h se réduit à 8,98 %

Découvrez-en plus sur Pitaya

Plus de cryptomonnaies à explorer

Principales cryptomonnaies avec données de marché disponibles sur MEXC

Tendances

Les cryptomonnaies tendance qui attirent actuellement l'attention du marché

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nouvellement ajoutés

Les cryptomonnaies récemment listées qui sont disponibles pour le trading

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

FREEZONE

FREEZONE

FREEZONE

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

IRIS Chain

IRIS Chain

IRC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Janction

Janction

JCT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$1.2352
$1.2352$1.2352

+1,200.21%

Plus fortes hausses

Les plus fortes hausses crypto du jour

OTS

OTS

OTS

$0.3868
$0.3868$0.3868

+1,447.20%

LUXURY

LUXURY

LXY

$1.2352
$1.2352$1.2352

+1,200.21%

DGGO

DGGO

DGGO

$0.000000001488
$0.000000001488$0.000000001488

+143.93%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000003000
$0.000000003000$0.000000003000

+170.02%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00005173
$0.00005173$0.00005173

+162.58%

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.