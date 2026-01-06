Prix de PithLabs aujourd'hui

Le prix de PithLabs (PITH) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 0.69 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PITH en USD est de $ 0 par PITH.

PithLabs se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7,313.93 et une offre en circulation de 994.35M PITH. Au cours des dernières 24 heures, PITH a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, PITH a varié de +0.82% au cours de la dernière heure et de +18.32% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour PithLabs (PITH)

Capitalisation boursière $ 7.31K$ 7.31K $ 7.31K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.31K$ 7.31K $ 7.31K Offre en circulation 994.35M 994.35M 994.35M Offre totale 994,353,282.298457 994,353,282.298457 994,353,282.298457

La capitalisation boursière actuelle de PithLabs est de $ 7.31K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PITH est de 994.35M, avec une offre totale de 994353282.298457. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.31K.