Qu'est-ce que PIXTEL (PIXTEL)

Welcome to PIXTEL! A pixelated, nostalgic hotel on Solana where the crypto space meets the classic charm of online hangouts. Build your room, decorate it with unique items, and explore a universe filled with iconic meme characters. Every player starts with a set of free starter items - a bed, sofa, desk, lamps, tables, and more - to design their very first space. From there, dive into the in-game shop to expand your collection and make your room truly yours, all powered by the $PIXTEL token. Random chats, shared laughs, and moments you can only experience here. No strict rules just creativity, good vibes, and chill. So jump in, get comfy, and start writing your own story!

Ressource de PIXTEL (PIXTEL) Site officiel

Prévision de prix de PIXTEL (USD)

Combien vaudra PIXTEL (PIXTEL) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs PIXTEL (PIXTEL) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour PIXTEL.

PIXTEL en devises locales

Tokenomics de PIXTEL (PIXTEL)

Comprendre la tokenomics de PIXTEL (PIXTEL) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PIXTEL !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur PIXTEL (PIXTEL) Combien vaut PIXTEL (PIXTEL) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de PIXTEL en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de PIXTEL à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de PIXTEL en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de PIXTEL ? La capitalisation boursière de PIXTEL est de $ 115.13K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de PIXTEL ? L'offre en circulation de PIXTEL est de 999.96M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PIXTEL ? PIXTEL a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PIXTEL ? PIXTEL a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de PIXTEL ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PIXTEL est de -- USD . Est-ce que PIXTEL va augmenter cette année ? PIXTEL pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PIXTEL pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur PIXTEL (PIXTEL)