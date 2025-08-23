Informations sur le prix de Pizza Gram (PIZZA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 2.94 Haut 24 h $ 3.14 Sommet historique $ 290.43 Prix le plus bas $ 1.22 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +6.30% Variation du prix (7 j) +16.59%

Le prix en temps réel de Pizza Gram (PIZZA) est de $3.13. Au cours des dernières 24 heures, PIZZA a évolué entre un minimum de $ 2.94 et un maximum de $ 3.14, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PIZZA est $ 290.43, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.22.

En termes de performance à court terme, PIZZA a évolué de -- au cours de la dernière heure, +6.30% sur 24 heures et de +16.59% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pizza Gram (PIZZA)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.76K Offre en circulation 0.00 Offre totale 6,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Pizza Gram est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PIZZA est de 0.00, avec une offre totale de 6000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.76K.