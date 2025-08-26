Informations sur le prix de Planet Horse V2 (PHORSE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00130749 Haut 24 h $ 0.0017784 Sommet historique $ 0.00181314 Prix le plus bas $ 0.00130749 Variation du prix (1 h) +0.54% Changement de prix (1J) -23.01% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Planet Horse V2 (PHORSE) est de $0.001336. Au cours des dernières 24 heures, PHORSE a évolué entre un minimum de $ 0.00130749 et un maximum de $ 0.0017784, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PHORSE est $ 0.00181314, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00130749.

En termes de performance à court terme, PHORSE a évolué de +0.54% au cours de la dernière heure, -23.01% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Planet Horse V2 (PHORSE)

Capitalisation boursière $ 0.00 Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 401.98K Offre en circulation 0.00 Offre totale 300,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Planet Horse V2 est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PHORSE est de 0.00, avec une offre totale de 300000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 401.98K.