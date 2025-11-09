Prix de Plantfun aujourd'hui

Le prix de Plantfun (PLANTFUN) en direct est actuellement de $ 0.00000614, avec une variation de 0.75 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PLANTFUN en USD est de $ 0.00000614 par PLANTFUN.

Plantfun se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 6,088.89 et une offre en circulation de 991.43M PLANTFUN. Au cours des dernières 24 heures, PLANTFUN a été échangé entre $ 0.00000604 (plus bas) et $ 0.00000619 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00016458, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000562.

En termes de performance à court terme, PLANTFUN a varié de -0.67% au cours de la dernière heure et de -13.51% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Plantfun (PLANTFUN)

Capitalisation boursière $ 6.09K$ 6.09K $ 6.09K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.09K$ 6.09K $ 6.09K Offre en circulation 991.43M 991.43M 991.43M Offre totale 991,434,911.0 991,434,911.0 991,434,911.0

La capitalisation boursière actuelle de Plantfun est de $ 6.09K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PLANTFUN est de 991.43M, avec une offre totale de 991434911.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.09K.