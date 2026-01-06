À propos de Playbux Playbux est une plateforme complète qui associe commerce électronique, jeux, musique, films, casinos, NFT, trading de cryptomonnaies, DEFI et bien d'autres encore. Grâce à des partenariats stratégiques, Playbux s'est imposé comme un acteur majeur dans le paysage du divertissement web3. Le moteur propriétaire RI alimente les capacités techniques de Playbux, permettant ainsi des recommandations et des expériences hyper-personnalisées qui la distinguent de ses concurrents.

Quel est le prix actuel de Playbux ?

Playbux se négocie à $0.00007383, enregistrant une variation de prix de 0.96 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre reflète les prix en temps réel agrégés à partir des bourses mondiales.

Comment le prix d'aujourd'hui se compare-t-il aux niveaux historiques ?

Le prix ATH de Playbux est de $0.388009, tandis que le prix ATL est de $0.00004135. Comparer le prix actuel à ces niveaux peut aider les investisseurs à évaluer le potentiel à long terme et les cycles de croissance précédents.

Quelle est la valorisation globale de PBUX aujourd'hui ?

La capitalisation boursière s'élève à $27747, plaçant l'actif au rang #9343 parmi toutes les cryptomonnaies.

À quel point le marché de Playbux est-il actif ?

L'actif a généré un volume d'échanges de $-- sur 24 heures, ce qui montre à quelle fréquence les traders interagissent avec PBUX.

Quelle est l'offre en circulation et pourquoi est-ce important ?

Avec 376047282.75626117 tokens actuellement en circulation, la dynamique de l'offre influence la rareté, les taux d'inflation et les tendances de valorisation à long terme.

Dans quelle catégorie se classe Playbux ?

Playbux fait partie de la classification Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Arcade Games, qui le regroupe avec d'autres actifs partageant des rôles similaires en termes d'utilité ou d'écosystème.

Comment -- influence-t-il la proposition de valeur de PBUX ?

Le fonctionnement sur le réseau -- permet à PBUX de tirer parti de vitesses de transaction spécifiques, de frais, de modèles de sécurité et de fonctionnalités de contrats intelligents, contribuant ainsi à son adoption globale.