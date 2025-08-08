Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de $PLAY en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de $PLAY.

Le prix de Playdoge ($PLAY) est actuellement de 0.00026874 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de $PLAY en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Playdoge ($PLAY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Playdoge en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Playdoge en USD était de $ +0.0001197099.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Playdoge en USD était de $ +0.0001252541.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Playdoge en USD était de $ +0.0000832171472608878.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ 0 +3.62% 30 jours $ +0.0001197099 +44.54% 60 jours $ +0.0001252541 +46.61% 90 jours $ +0.0000832171472608878 +44.86%

Analyse de prix de Playdoge ($PLAY)

Découvrez la dernière analyse de prix de Playdoge : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00025934$ 0.00025934 $ 0.00025934 Haut 24 h $ 0.00027082$ 0.00027082 $ 0.00027082 Sommet historique $ 0.0023718$ 0.0023718 $ 0.0023718 Variation du prix (1 h) -0.10% Changement de prix (1J) +3.62% Variation du prix (7 j) +6.51%

Informations de marché pour Playdoge ($PLAY)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :