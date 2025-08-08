Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de PLAYFI en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de PLAYFI.

Le prix de PlayFi Studio (PLAYFI) est actuellement de 0.00703202 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de PLAYFI en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de PlayFi Studio (PLAYFI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de PlayFi Studio en USD était de $ -0.000350822128995819.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de PlayFi Studio en USD était de $ -0.0002461108.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de PlayFi Studio en USD était de $ +0.0013846532.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de PlayFi Studio en USD était de $ -0.00218617155882837.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000350822128995819 -4.75% 30 jours $ -0.0002461108 -3.49% 60 jours $ +0.0013846532 +19.69% 90 jours $ -0.00218617155882837 -23.71%

Analyse de prix de PlayFi Studio (PLAYFI)

Découvrez la dernière analyse de prix de PlayFi Studio : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00666234$ 0.00666234 $ 0.00666234 Haut 24 h $ 0.00749137$ 0.00749137 $ 0.00749137 Sommet historique $ 0.073228$ 0.073228 $ 0.073228 Variation du prix (1 h) -0.24% Changement de prix (1J) -4.75% Variation du prix (7 j) +2.16%

Informations de marché pour PlayFi Studio (PLAYFI)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :