Prix de Pleasing Gold aujourd'hui

Le prix de Pleasing Gold (PGOLD) en direct est actuellement de $ 4,444.04, avec une variation de 1.34 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PGOLD en USD est de $ 4,444.04 par PGOLD.

Pleasing Gold se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 86,586,723 et une offre en circulation de 19.51K PGOLD. Au cours des dernières 24 heures, PGOLD a été échangé entre $ 4,380.66 (plus bas) et $ 4,445.02 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 4,544.35, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 3,855.69.

En termes de performance à court terme, PGOLD a varié de +0.07% au cours de la dernière heure et de +2.41% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Pleasing Gold (PGOLD)

Capitalisation boursière $ 86.59M$ 86.59M $ 86.59M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 86.59M$ 86.59M $ 86.59M Offre en circulation 19.51K 19.51K 19.51K Offre totale 19,505.0 19,505.0 19,505.0

La capitalisation boursière actuelle de Pleasing Gold est de $ 86.59M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PGOLD est de 19.51K, avec une offre totale de 19505.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 86.59M.