Prix de Pleasing USD aujourd'hui

Le prix de Pleasing USD (PUSD) en direct est actuellement de $ 0.995263, avec une variation de 0.56 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PUSD en USD est de $ 0.995263 par PUSD.

Pleasing USD se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 119,431,535 et une offre en circulation de 120.00M PUSD. Au cours des dernières 24 heures, PUSD a été échangé entre $ 0.99477 (plus bas) et $ 1.001 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.017, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.98742.

En termes de performance à court terme, PUSD a varié de 0.00% au cours de la dernière heure et de -0.55% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Pleasing USD (PUSD)

Capitalisation boursière $ 119.43M$ 119.43M $ 119.43M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 119.43M$ 119.43M $ 119.43M Offre en circulation 120.00M 120.00M 120.00M Offre totale 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Pleasing USD est de $ 119.43M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PUSD est de 120.00M, avec une offre totale de 120000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 119.43M.