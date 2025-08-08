Qu'est-ce que PLEB Token (PLEB)

The memecoin for plebs. we are plebs. Pleb is for the ones who can’t catch a break. The ones who ape tops and sell bottoms and like to invest in rug pull scams. Look no further anon, Pleb is now your home, your calling. The token was made to be completely safe for all plebs, which is why there is 0 tax and liquidity has been burnt. Pleb get reky no more. Total Supply 123,123,123,123,123 $PLEB PLEB is built by plebs, for plebs. 94% of the supply were sent to the uniswap liquidity pool. LP tokens were burnt forever and the contract is renounced so plebs can enjoy the ride safely. The other 6% of the supply is reserved for future CEX listings and giveaways so pleb can grow and more plebs can join us. ‘This time for the plebs to rise!

Ressource de PLEB Token (PLEB) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de PLEB Token (PLEB)

Comprendre la tokenomics de PLEB Token (PLEB) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PLEB !