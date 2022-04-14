Tokenomics de PLEB Token (PLEB)
Informations sur PLEB Token (PLEB)
The memecoin for plebs.
we are plebs. Pleb is for the ones who can’t catch a break. The ones who ape tops and sell bottoms and like to invest in rug pull scams. Look no further anon, Pleb is now your home, your calling.
The token was made to be completely safe for all plebs, which is why there is 0 tax and liquidity has been burnt.
Pleb get reky no more.
Total Supply 123,123,123,123,123 $PLEB
PLEB is built by plebs, for plebs. 94% of the supply were sent to the uniswap liquidity pool. LP tokens were burnt forever and the contract is renounced so plebs can enjoy the ride safely. The other 6% of the supply is reserved for future CEX listings and giveaways so pleb can grow and more plebs can join us. ‘This time for the plebs to rise!
Tokenomics et analyse de prix de PLEB Token (PLEB)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de PLEB Token (PLEB), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de PLEB Token (PLEB) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de PLEB Token (PLEB) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PLEB qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PLEB pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PLEB, explorez le prix en direct du token PLEB !
Prévision du prix de PLEB
Vous voulez savoir dans quelle direction PLEB pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de PLEB combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.