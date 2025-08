Informations sur Epic Chain (EPIC)

Epic Chain, backed by Ripple, is rapidly expanding to become one of the fastest-growing RWA ecosystems in Web3, operating in over 150 countries. It is focused on building the world’s first RWA superstructure, aligning institutions and consumers across every major asset class.

Site officiel : https://epicchain.io/ Livre blanc : https://docs.google.com/document/d/1vuPUwMOR09UuFJsrck1TVpWVmSPp2umaxD693iUAKEY/edit?tab=t.0 Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x94314a14Df63779c99C0764a30e0CD22fA78fC0E