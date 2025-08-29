Informations sur le prix de Pochita (POCHITA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.03193544$ 0.03193544 $ 0.03193544 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +3.26% Changement de prix (1J) +6.89% Variation du prix (7 j) +8.52% Variation du prix (7 j) +8.52%

Le prix en temps réel de Pochita (POCHITA) est de --. Au cours des dernières 24 heures, POCHITA a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de POCHITA est $ 0.03193544, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, POCHITA a évolué de +3.26% au cours de la dernière heure, +6.89% sur 24 heures et de +8.52% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pochita (POCHITA)

Capitalisation boursière $ 194.81K$ 194.81K $ 194.81K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 194.81K$ 194.81K $ 194.81K Offre en circulation 999.89M 999.89M 999.89M Offre totale 999,893,028.709854 999,893,028.709854 999,893,028.709854

La capitalisation boursière actuelle de Pochita est de $ 194.81K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de POCHITA est de 999.89M, avec une offre totale de 999893028.709854. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 194.81K.