Prix de Pochita v2 aujourd'hui

Le prix de Pochita v2 (POCHITA) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de POCHITA en USD est de $ 0 par POCHITA.

Pochita v2 se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 56,748 et une offre en circulation de 999.98M POCHITA. Au cours des dernières 24 heures, POCHITA a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.03193544, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, POCHITA a varié de -- au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Pochita v2 (POCHITA)

Capitalisation boursière $ 56.75K$ 56.75K $ 56.75K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 56.75K$ 56.75K $ 56.75K Offre en circulation 999.98M 999.98M 999.98M Offre totale 999,978,118.768124 999,978,118.768124 999,978,118.768124

La capitalisation boursière actuelle de Pochita v2 est de $ 56.75K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de POCHITA est de 999.98M, avec une offre totale de 999978118.768124. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 56.75K.