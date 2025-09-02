Informations sur le prix de Pockemy (PKM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00008691
Haut 24 h $ 0.0000982
Sommet historique $ 0.00012041
Prix le plus bas $ 0.0000802
Variation du prix (1 h) +0.97%
Changement de prix (1J) +11.44%
Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Pockemy (PKM) est de $0.00009849. Au cours des dernières 24 heures, PKM a évolué entre un minimum de $ 0.00008691 et un maximum de $ 0.0000982, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PKM est $ 0.00012041, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000802.

En termes de performance à court terme, PKM a évolué de +0.97% au cours de la dernière heure, +11.44% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pockemy (PKM)

Capitalisation boursière $ 98.20K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 98.20K
Offre en circulation 999.95M
Offre totale 999,947,588.422753

La capitalisation boursière actuelle de Pockemy est de $ 98.20K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PKM est de 999.95M, avec une offre totale de 999947588.422753. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 98.20K.