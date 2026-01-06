Prix de Pofu aujourd'hui

Le prix de Pofu (POFU) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 1.50 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de POFU en USD est de $ 0 par POFU.

Pofu se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 13,946,564 et une offre en circulation de 100.00B POFU. Au cours des dernières 24 heures, POFU a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, POFU a varié de -0.40% au cours de la dernière heure et de +8.78% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Pofu (POFU)

Capitalisation boursière $ 13.95M$ 13.95M $ 13.95M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.95M$ 13.95M $ 13.95M Offre en circulation 100.00B 100.00B 100.00B Offre totale 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Pofu est de $ 13.95M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de POFU est de 100.00B, avec une offre totale de 100000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.95M.