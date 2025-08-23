Informations sur le prix de PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00512157
Haut 24 h $ 0.00766295
Sommet historique $ 0.00766295
Prix le plus bas $ 0.00512157
Variation du prix (1 h) -0.67%
Changement de prix (1J) -0.03%
Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) est de $0.00666282. Au cours des dernières 24 heures, CTDA a évolué entre un minimum de $ 0.00512157 et un maximum de $ 0.00766295, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CTDA est $ 0.00766295, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00512157.

En termes de performance à court terme, CTDA a évolué de -0.67% au cours de la dernière heure, -0.03% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Informations de marché pour PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Capitalisation boursière $ 999.65K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.66M
Offre en circulation 150.00M
Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de PokPok Agent Brain by Virtuals est de $ 999.65K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CTDA est de 150.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.66M.