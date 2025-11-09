Prix de POLAR AI aujourd'hui

Le prix de POLAR AI (POLAR) en direct est actuellement de $ 0.00012647, avec une variation de 3.20 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de POLAR en USD est de $ 0.00012647 par POLAR.

POLAR AI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 126,467 et une offre en circulation de 1.00B POLAR. Au cours des dernières 24 heures, POLAR a été échangé entre $ 0.00012325 (plus bas) et $ 0.00013184 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00025265, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00010361.

En termes de performance à court terme, POLAR a varié de +0.96% au cours de la dernière heure et de -13.94% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour POLAR AI (POLAR)

Capitalisation boursière $ 126.47K$ 126.47K $ 126.47K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 126.47K$ 126.47K $ 126.47K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de POLAR AI est de $ 126.47K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de POLAR est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 126.47K.