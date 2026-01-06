Prix de Polkacity aujourd'hui

Le prix de Polkacity (POLC) en direct est actuellement de $ 0.00087399, avec une variation de 0.70 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de POLC en USD est de $ 0.00087399 par POLC.

Polkacity se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 362,974 et une offre en circulation de 411.40M POLC. Au cours des dernières 24 heures, POLC a été échangé entre $ 0.00086193 (plus bas) et $ 0.00090523 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 2.83, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00075368.

En termes de performance à court terme, POLC a varié de -2.17% au cours de la dernière heure et de -17.59% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Polkacity (POLC)

Capitalisation boursière $ 362.97K$ 362.97K $ 362.97K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 599.96K$ 599.96K $ 599.96K Offre en circulation 411.40M 411.40M 411.40M Offre totale 680,000,000.0 680,000,000.0 680,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Polkacity est de $ 362.97K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de POLC est de 411.40M, avec une offre totale de 680000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 599.96K.