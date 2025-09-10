Informations sur le prix de Polyagent (POLYAGENT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00024496 Haut 24 h $ 0.00060926 Sommet historique $ 0.00060926 Prix le plus bas $ 0.00024496 Variation du prix (1 h) -6.69% Changement de prix (1J) +5.43% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Polyagent (POLYAGENT) est de $0.00040349. Au cours des dernières 24 heures, POLYAGENT a évolué entre un minimum de $ 0.00024496 et un maximum de $ 0.00060926, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de POLYAGENT est $ 0.00060926, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00024496.

En termes de performance à court terme, POLYAGENT a évolué de -6.69% au cours de la dernière heure, +5.43% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Polyagent (POLYAGENT)

Capitalisation boursière $ 425.28K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 425.28K Offre en circulation 1000.00M Offre totale 999,995,332.263157

La capitalisation boursière actuelle de Polyagent est de $ 425.28K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de POLYAGENT est de 1000.00M, avec une offre totale de 999995332.263157. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 425.28K.